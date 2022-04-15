كشف سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن معاناته من ورم وصفه بالغريب في قدمه حينما كان عمره 12 عامًا سبب له الإعاقة وعدم القدرة على السير.

قصة حصرية لأول مرة يعلنها #سامي_الجابر :

أصبت بورم "متنقل" في المفاصل سبب لي شللا عالجته بالقرآن@Mofeed_n@SamiAlJaber اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ

ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/6xvff2fDJK — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022

وتحدث الجابر في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC قائلًا: “عندما كنت في عمر الـ11 أو الـ12 باغتني ورم غريب في الركبة كان يأتي تارة في قدمي اليمنى ثم اليسرى، حتى صار وضعي صعب للغاية، وتشعر كأن هناك مسمار في قدمي من شدة الألم”.

سامي الجابر يكشف التفاصيل:

وأضاف الجابر: “ذهبت إلى المشفى وجلست فيها لمدة شهر حتى أُعالج من الأمر بعد أن سبب لي هذا الورم الإعاقة ولكن دون جدوى، حتى ذهبت مع والدتي لشيخ يقرأ القرآن في قرية الشيحية، تفاجأت بأنه يعرف بوجودي رغم أنه كفيف، وقال لهم أحضروه فذهبت له وقرأ علي وطلب قدومي له أكثر من مرة، لأن وضعي كان صعبًا للغاية”.

وتابع سامي الجابر: “أنا أفتخر كثيرًا بنسب والدتي اليمنية الشريفة، وأنا سعودي أبًا عن جد”.