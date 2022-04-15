قال سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق: إنه تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر في بداية مسيرته، بشكل كان يهدد استكماله لمسيرته الكروية.

الدولي السابق #سامي_الجابر :

أوقفوني وأنا شاب صغير في بداياتي 6 أشهر بعد مباراة الأردن في تصفيات برشلونة 1992 ولليوم لا أعرف السبب، ولا من سعى لإيقافي@Mofeed_n@SamiAlJaber اشترك بعرض رمضان على الباقة السنويةhttps://t.co/ZWox00vinJ#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/wJetJPI7N8 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022

سيناريو غريب في مباراة الأردن:

وتحدث الجابر لـ برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC قائلًا: “كان المنتخب السعودي الأولمبي يلعب في مجموعة واحدة مع منتخبات البحرين والأردن وسيريلانكا للتأهل لأولمبياد برشلونة 1992، والغريب أنني لم أشارك في مباراتي البحرين وسيريلانكا ولعبت مباراة الأردن”.

وأضاف سامي الجابر: “لعبت مباراة الأردن وكنت تسببت في ركلة جزاء لـ المنتخب السعودي تم إهدارها والأردن سجلت هدفين لم أكن أنا المخطئ فيهما، الخطأ كان من الدفاع ومن محمد الدعيع، وبعد فوز الأردن تم إيقافي لمدة 6 أشهر، ولا أعرف من سعى لإيقافي، حتى والدي قال لي وقتها بأن أترك الكرة وأركز على الدراسة في أمريكا، حقيقة عام 1992 كان فترة سيئة لي”.