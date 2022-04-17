أكد سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، على أن الملك فهد بن عبدالعزيز رفع من روحه المعنوية وحفزه بعد خسارة الهلال للقب الدوري السعودي عام 1993م أمام نادي الشباب.

الكابتن #سامي_الجابر : الملك فهد قال لي بعد خسارتنا أمام الشباب عام 93:

إنت سامي.. من السمو والرفعة@Mofeed_n@SamiAlJaber اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ

ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/xU8AiUHYmT — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 16, 2022

سامي الجابر يكشف الكواليس:

وقال الجابر في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC: “عام 1993، كان بالنسبة لي خروجي مكسور ولكن لقائي بالأمير فيصل بن فهد غير في حياتي أشياء كثيرة والتحدي عندي زاد والتحدي مع نفسي قبل الآخرين شيء مو بسيط هذا كله يتطلب جهد غير طبيعي”.

كلمات ترفع الروح المعنوية:

وأضاف: “موسم كان رائع للهلال، ولعبنا النهائي مع الشباب بركلات الجزاء، كنا طالعين المركز الثاني قبل لمصافحة الملك لاستلام ميداليات المركز الثاني، وأنا منكسر وأنا رأسي في الأرض ما قادر أرفع رأسي، وكان بجانب الملك الأمير فيصل بن فهد بيقوله هذا سامي الجابر فقال الملك فهد هذا سامي من السمو والرفعة هذه رسالة للتحفيز لما يقول لي ملك المملكة العربية السعودية، وسألني عبدالله بن سعد عن ما قاله لي الملك”.

وتابع: “ثم بعد ذلك انتقلنا للمنتخب في تصفيات كأس العالم من البداية للنهاية، وكانت أول مرة نروح كأس العالم 94، إذ كانت نقطة تحول في مسيرتي الكروية وأن كرة القدم هي حياتي”.