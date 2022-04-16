وصف سامي الجابر تجربته التلفزيونية الأولى التي يقدمها على قناة السعودية عبر برنامج ذات، بأنها تجربة مميزة حاول من خلالها تســـليط الضـــوء على مســـيرة أصـــحاب التجارب الناجحة والقصص الملهمة التي تستحق أن تروى للمجتمع السعودي.

رحلة توثيقية:

وقال سـامي الجابر في تصـريح له: إن برنامج ذات هو رحلة توثيقية لمسـيرة الشـخصيات السعوديـة الناجحة وأصحـاب القصـص الملهمـة بـالمجتمع في مختلف المجـالات والتخصصات وتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والمحطات المهمة والفارقة في مسيرة هذه الشـخصيات، لتكون بمثابة نماذج ناجحة وقصص محفزة للشباب السعودي.

تسليط الضوء على نماذج ناجحة:

وأضــاف الجابر: سعينا منذ الانطلاقة الأولى لبرنامج ذات تســليط الضــوء على النماذج الناجحة في كافة المجالات والميادين فوثقنا مسـيرة العديد من الشـخصـيات التي تركت بصـمة ملموسـة في مجالات الرياضـة والسـياسـة والثقافة والعلوم والأعمال الإنسـانية والفن بشقيه التمثيلي والغنائي، وكذلك الإعلام والمال والأعمال.

تفاعل كبير مع البرنامج:

وعن الصـدى الذي حققه البرنامج، أشار الجابر إلى التفاعل الكبير الذي حظي به برنامج ذات من الجمهور السعودي سواء شاشة التلفزيون السعودي أو على منصات وسائل التواصـل الاجتماعي” قائلا: “وصـلنا إلى أكثر ٢٥٠ مليون تفاعل مع حلقات البرنامج خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان، ومع ذلك لا يمكنني تقييم هذه التجربة حال ًيا”.

وعن بـدايـة التجربـة أكـد سامي الجابر أنـه كـان مترددًا عنـدمـا عرض عليـه تقـديم برنـامج حواري في رمضــان خــاصة وأنهــا التجربــة الأولى، لكن بعــد مبــاحثــات مع التلفزيون الســــعودي وشــــركة رايتكس المنتجة للبرنامج تم الاتفاق على تقديم برنامج ذات ليكون برنامجًا حواريًا غير رياضي.

الاتفاق على البرنامج:

وأضاف الجابر: “بدأ الحديث على البرنامج أثناء تواجدي في لندن لدراسة الماجستير وقبل رمضان بأسبوع وأثناء تواجدي في الرياض اجتمعت مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس تحرير البرنــامج والمنتج واقتنعــت بــالفكرة، وتم الاتفــاق على الشكل العــام للبرنــامج وصياغة سياساته، ومعايير اختيار الضيوف”