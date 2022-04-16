كشف سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن كواليس ما فعله بعد علمه بوفاة والده خلال مشاركته في مباراة مع نادي الهلال في العاصمة اللبنانية بيروت بعام 2003.

الدولي السابق #سامي_الجابر :

الجميع أخفى خبر وفاة والدي عني أثناء مباراة في بيروت.. ولما عرفت الخبر وقفت باص الفريق ونزلت منهار للشارع@Mofeed_n@SamiAlJaber

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ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/g4VRz8j28A — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 16, 2022

وقال الجابر في تصريحات لبرنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC: “كنت وقتها أشارك في لقاء مع الهلال في البطولة العربية في لبنان، ووالدي فارق الحياة ولم يخبرني أحد بين الشوطين”.

سامي الجابر يكشف التفاصيل:

وأضاف الجابر: “دخلت إلى غرفة تبديل الملابس بعد المباراة فوجدت بعض من زملائي بالفريق يبكون ولم أكن أعرف السبب، حتى فتحت هاتفي النقال في الحافلة ونحن نغادر إلى الفندق فوجدت الكثير من المكالمات لي، شعرت بأن هناك شيء خاطئ”.

وتابع نجم الهلال السابق: “عرفت من ابن عمي بوفاة والدي بكيت ونزلت من الحافلة، حتى عرفت بوجود طائرة خاصة كانت متجهة إلى جدة من بيرت، ركبتها ثم وصلت إلى جدة وأكملت بالطائرة الخاصة وصولًا إلى الرياض، حتى حضرت جنازة الوالد”.