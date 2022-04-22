يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستويات جيدة منذ بداية دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة خلال هذه النسخة.

وحقق الهلال الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يأمل في معادلة رقم الدحيل:

ويأمل الفريق الكروي بالهلال، في تحقيق الفوز على حساب نادي الشارقة الإماراتي غدًا من أجل معادلة رقم نادي الدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا.

ووصلت سلسلة الفوز الأطول لنادي الهلال إلى ثماني مباريات، كأطول سلسلة فوز لـ الزعيم خلال دوري أبطال آسيا، وبالتالي يأمل الأزرق في مواصلة التفوق.

ويحتاج نادي الهلال إلى تحقيق الفوز على الشارقة الإماراتي من أجل معادلة الرقم القياسي لنادي الدحيل كأكثر أندية الغرب، تحقيقًا للفوز المتتالي في المسابقة القارية.

وجاء أطول فوز متتالي لـ نادي الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا برصيد 9 انتصارات، ويرغب الهلال في معالة الرقم وتخطيه قبل نهاية دور المجموعات الآسيوي.