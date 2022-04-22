انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة سباهان أصفهان ضد نظيره نادي باختاكور الأوزبكي، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعات الآسيوية.

ملخص مباراة سباهان وباختاكور:

بدأت مباراة سباهان الإيراني ضد باختاكور، بهدوء نسبي في الشوط الأول، حيث لم يَقُدْم كلا الفريقين أي هجمات خطيرة على مرمى الخصم خلال الـ45 دقيقة الأولى في المباراة.

وتقدم نادي سباهان عن طريق البديل سجاد شهاب زاده بتسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة الـ77 من أحداث المباراة، في أول هجمة خطيرة للفريقين في أرض الملعب.

الهدف الثاني لـ سباهان:

وعادل نادي باختاكور الأوزبكي النتيجة بهدف من مدافع سباهان محمد نجاد بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الـ76، قبل أن يتقدم سجاد شهاب زاده بالهدف الثاني في المباراة ليحسم الفوز لمصلحة فريق سباهان في نهاية المباراة.