يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مواصلة تفوق الفرق السعودية أمام الأندية الإيراني، وتحقيق الفوز على سباهان اليوم.

نتائج سباهان أمام الفرق السعودية

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان الإيراني آخر 5 مباريات خاضها أمام الفرق السعودية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، واستقبل 11 هدفًا، ولم ينجح في تسجيل أي هدف.

كما أن الفريق الإيراني اكتفى بتحقيق فوز وحيد آخر 10 مباريات لعبها ضد الفرق السعودية، وخسر 9 مرات، في حين أنه كان قد خسر مرتين فقط خلال أول 17 مواجهة، وفاز في 10 في لقاءات، وتعادل 5 مرات.

مواجهة اليوم في دوري أبطال آسيا

ويلعب التعاون ضد سباهان الإيراني، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الإيراني المتصدر.