كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز سبب استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا من مباراة الريان القطري.

دياز يكشف سبب استبعاد بيريرا:

وعلق رامون ديازب خلال المؤتمر الصحافي على غياب النجم البرازيلي، قائلًا: “بيريرا يُعاني من آلام في الركبة، لذلك فضلت إراحته في مباراة اليوم المهمة، لأننا كنا نحتاج اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%”.

وكان بيريرا قد شارك في مباراة الهلال ضد الشارقة الماضية، وظهر بشكل مميز، حيث ساهم في فوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، وكانت الجماهير تعول على استمراره مشاركته، قبل أن تبعده الإصابة عن اللعب.

الهلال يتجاوز الريان بثلاثية:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.