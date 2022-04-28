كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن تعرض مساحات واسعة من المملكة لسحب مبرقة مرعدة ممطرة.ممطرة.

سحب مبرقة مرعدة

ونشر المسند خرائط الطقس وعلق عليها بالقول: سحب متصلة ومبرقة مرعدة ممطرة بطول نحو 500 كم تؤثر على جنوبي منطقة الرياض وشرقي منطقة نجران وتتجه لإرواء عطش الربع الخالي.

وفي وقت سابق قال المسند إن الحالة المطرية الرمضانية وفي يومها التاسع أعطت بإذن ربها أكثر مما أعطى الموسم المطري الحالي منذ 15 أكتوبر2021.

توقعات الحالة المطرية

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل قال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن هذه الحالة سوف تنحسر تدريجيًا خلال الأيام التالية لعيد الفطر وتتركز في المرتفعات ثم تعود الأجواء إلى الاستقرار.

وتشهد العديد من مناطق المملكة خلال هذه الأيام أمطارًا غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد الرؤية خاصة على الطرق السريعة.