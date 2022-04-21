أقامت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج مساء ليلة البارحة الأربعاء، حفل سحورها الرمضاني وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق التنفيذيين بمدينة الرياض.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض موجز عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها تلاها كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري، شملت التعريف بالجمعية ومخرجاتها وأبرز برامجها.

تيسير ونواصل:

ثم كلمة المدير التنفيذي نورة بنت صالح البصري والتي لخصت ما تم انجازه في الربع الأول لعام ٢٠٢٢م

بعد ذلك تم عرض فيلم قصير بعنوان “تيسير ونواصل” يتحدث عن الجمعية وبرامجها وأهم إنجازاتها.

بعدها وقعت اتفاقية شراكة بين جمعية تيسير ومجمع الدرعية الطبي والتي تهدف بتقديم رعاية طبية مع بطاقات خصومات لمستفيدي الجمعية والتي تنضم كشوفات طبية مجانية بالإضافة إلى خصم ٥٠٪؜ من تكاليف الخدمات الصحية.

مسابقة تيسير الرمضانية:

دشن بعدها رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان الشهري مسابقة تيسير الرمضانية التي ستنطلق عبر حساب الجمعية في منصة تويتر ابتداء من 20 رمضان لمدة 10 أيام برعاية من متجر بوتيك الإلكتروني الذي سيقدم هدايا للفائزين.

وثم تم تكريم الداعمين وشركاء الجمعية حيث حضر عدد من الوجهاء ورجال الأعمال والمجتمع ونخبة من الإعلاميين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي.