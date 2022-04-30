أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق “توكلنا خدمات” لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.

توكلنا خدمات:

ويأتي إطلاق تطبيق “توكلنا خدمات” منسجمًا مع توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، في تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد تطبيق “توكلنا خدمات” أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، ويأتي إطلاقه على إثر النجاح المميز الذي حققه تطبيق توكلنا، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 27 مليون مستفيد، من خلال مواصلة تقديم العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، مما يُمكنهم من سهولة وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد.