انتقد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الفريق الكروي الأول بـ الشباب، فريق القوة الجوية العراقي وذلك قبل مباراة الفريقين مساء الغد في الجولة الـ4 بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ماذا قال مدرب الشباب ؟

وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “المباراة الماضية حدث فيها الكثير من الأحداث على سبيل المثال، ثلاثة لاعبين من الفريق العراقي يخرجون بالنقالة بسبب قوة الإصابة ويعودون بشكل قوي، ثماني مرات تتوقف المباراة لإضاعة الوقت والعلاج، الفريق العراقي لم يلعب الكرة، 13 مرة سقط اللاعبون على الأرض، وسبع مرات يدخل الفريق الطبي، أنا ـستغرب من ذلك، فقط نريد أن نلعب كرة قدم في المباراة”.

سوموديكا يواصل نقده

وأضاف مدرب الليث: “أنا أُقدر وأحترم فريق القوة الجوية وأيضًا لاعبيه، في حال فوزهم سأبارك لهم لكن ليس بهذه الطريقة، قلت للاعبين سأخرج أي لاعب منكم في حال تعمد إضاعة الوقت، سأعطيكم مثال واحد، في مباراة الهلال عندما تقدمنا بالنتيجة لم نحاول إضاعة الوقت بل لعبنا مع الهلال الكرة، هذه كرتنا وسياستنا وتفكيرنا، الله سبحانه عاقب الفريق العراقي على إضاعة الوقت بهدف في الوقت القاتل”.