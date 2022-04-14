ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الدفاع سر تألق نادي الشباب

وتحسن أداء نادي الشباب دفاعيًا بشكل لافت مع المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا، ولم يستقبل أي هدف خلال أول مباراتين في دوري أبطال آسيا.

وتألق حارس المرمى فواز القرني بشكل لافت في أول جولتين من دوري أبطال آسيا، حيث لمس الكرة أكثر من 92 مرة، ومرر الكرة 60 مرة، بجانب عودة عبدالله الشامخ للمشاركة وظهوره بمستوى مميز.

كما صرح سوموديكا بأنه يهتم بالأداء الدفاعي للفريق، مشيرًا إلى أن الأهم عدم استقبال أهداف ثم التفكير في التسجيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد نادي الشباب والغرافة القطري هما الفريقين الوحيدي الذين لم يستقبلا أي هدف خلال أول جولتين من دوري أبطال آسيا 2022، في حين اهتزت شباك كل من؛ الهلال، فولاد وناساف هدف واحد لكل منهما.

الشباب يُلاقي القوة الجوية

ويلعب نادي الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث.