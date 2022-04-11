أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة Xiaomi 12 الرائدة والجديدة كليًا في أسوق المملكة، والتي تضم جهازين رائدين وهما Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12، وذلك في حفل رمضاني مميز حضره نخبة من ممثّلي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتم تصميم السلسلة الجديدة لتمكن المستخدمين من الاستمتاع بأحدث تقنيات تصوير الفيديو وقدرات الترفيه، وتوفير أقصى درجات التطور من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي من شاومي، وقوة المعالج الرئيسي، وتجربة شاملة ومتطورة من جميع النواحي.

مواصفات Xiaomi 12

تتيح سلسلة Xiaomi 12 للمستخدمين بتسجيل لقطات بجودة استوديو سينمائي عالي التفاصيل تحت أي ظرف، سواء كانت الإضاءة خفيفة أو حتى اثناء تصوير أجسام متحركة.

يتميز الهاتفان بثلاث كاميرات احترافية التصوير متعددة الاستخدامات، مع كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات تصوير 8K في كل من Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12.

فيما يتميز هاتف Xiaomi 12 Pro بمصفوفة ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بمستشعر رئيسي كبير للغاية من سوني IMX707، هذا المستشعر قادر على التقاط كميات كبيرة من الضوء ويمكّن قدرات التصوير المتقدمة بسرعات تركيز أكبر ودقة ألوان متزايدة، ويتميز Xiaomi 12 بكاميرا زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا telemacro بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير لقطات متميزة من زوايا مختلفة.

تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي

كذلك، يعمل كل من Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12 على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “شاومي”، تسهل هذه الابتكارات على المستخدمين تسجيل كل لحظة بالطريقة التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى، حتى في الإضاءة المنخفضة أو الأهداف المتحركة، يقوم Xiaomi ProFocus بالتعرف على العناصر وتتبعها بذكاء، مما يمنع تشويش اللقطات أو خروجها عن إطار الصورة وتركيزها البؤري للأهداف المتحركة أو المحجوبة، تشمل هذه التطورات أيضًا إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه، يستخدم Ultra Night Video خوارزميات مملوكة لشركة “شاومي” لتسجيل الفيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية، مما يعني أن اللقطات المتقلبة والصعبة يمكن الآن التقاطها بطريقة أكثر وضوحًا.

كفاءة في استهلاك الطاقة

تتطلب التجربة الفريدة أداءً رائدًا. تتميز سلسلة Xiaomi 12 بمنصات Qualcomm® SnapdragonTM المتقدمة، يتميز Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 بمعالج Snapdragon® 8 Gen 1 – النظام الأساسي المحمول الأكثر تقدمًا من Qualcomm، يعتمد هذا المعالج على عملية تشغيل 4 نانومتر، ويعزز أيضًا إمكانات عرض الرسومات GPU بنسبة 30٪ وكفاءة الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق، ويأتي الجهازين مزودين بسرعات تحميل ونقل بيانات استثنائية UFS 3.1، إلى جانب ذاكرة الوصول LPDDR5 RAM لسرعات ذاكرة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية.

للحصول على أفضل تجربة للهاتف، تحتوي سلسلة Xiaomi 12 على أنظمة تبريد عالية الأداء، مدعومة بمستوعب بخار كبير وطبقات متعددة من الجرافيت لتوفير قدرة تبريد رائدة.

تجارب ترفيهية شاملة

يوفر كلا الجهازين مشاهدة نابضة بالحياة على شاشة AMOLED Dot المصنفة A+ بواسطة DisplayMate، وبدعم TrueColor، ولمزيد من الراحة، تتميز الشاشة بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision، وهي تقنية التصوير الرائدة في الصناعة والتي تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة، تدعم سلسلة Xiaomi 12 أيضًا تقنيات HDR 10+، والهاتف Xiaomi 12 Pro حاصل على شهادة SGS Eye Care Display، مما يُظهر اهتمام الشركة بصحة المستخدمين البصرية على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، يعيد Xiaomi 12 Pro تعريف شاشة الهاتف الذكي الرائدة من خلال عرض سلس للغاية، وقدرات التمرير والانزلاق أثناء لمس الشاشة، تعمل الشاشة WQHD+ بحجم 6.73 بوصة بكفائة عالية فيما يتعلق بإستهلاك الطاقة مع قدرات التعزيز AdaptiveSync Pro لضبط شاشة LTPO الديناميكية بذكاء بين 1 هرتز و 120 هرتز بناءً على المحتوى.

تقدم سلسلة Xiaomi 12 شاشة شاومي الأكثر قدرة على عرض الألوان حتى الآن، مع أكثر من 68 مليار لون على شاشات 6.28 بوصة عالية الدقة (full-HD+)، كلاهما يتميز بـ 120 هرتز AdaptiveSync، للحصول على شاشة عالية الدقة ونابضة بالحياة وخالية من الوميض تنقل كل التفاصيل باحترافية.

ولتحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر، تشتمل سلسلة Xiaomi 12 على MIUI 13، الذي تم إصداره عالميًا في وقت سابق من هذا العام، يتضمن التحديث مساحة تخزين أسرع وكفاءة عملية أعلى في الخلفية ومعالجة أكثر ذكاءً وعمر بطارية أطول، تشمل الميزات الجديدة في التجربة التي تمت ترقيتها الـ Liquid Storage المملوك لشركة “شاومي”، والذاكرة Atomized، والخوارزميات المركزة، والتوازن الذكي.

قدرات شحن الجيل التالي

يتميز Xiaomi 12 Pro بسرعة شحن عالٍ 120 واط Xiaomi HyperCharge، بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير لتقدم شحن كامل للهاتف خلال 18 دقيقة فقط باستخدام وضع Boost، يوفر Xiaomi 12 Pro قدرات شحن من الجيل التالي تواكب متطلبات المستخدم.

يتوفر في Xiaomi 12 بطارية بحجم 4500 مللي أمبير في تصميمات هيكل مضغوط، يدعم الجهاز الشحن التوربيني السلكي 67 واط من أجل زيادة الطاقة بسرعة، يدعم كل من Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط.

يستفيد كل من Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 من Xiaomi AdaptiveCharge، وهي خوارزمية شحن ذكية تتعلم وتتكيف مع طرق الشحن مما يطيل عمر البطارية.

سعر Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12

يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بإصدار (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) وسيتوفر بسعر ٤٠٩٩ ريالًا فيما يأتي هاتف Xiaomi 12 بإصدارين، (8 جيجابايت + 128 جيجابايت) بسعر ٣٢٩٩ ريالًا و (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر ٣٥٩٩ ريالًا سعوديًا، وسيتوفر هدايا قيمة بقيمة ٢٢٣٦ ريالًا للطلب المسبق والذي سيبدأ من ١٧ الى ٢٣ أبريل ومن ضمنها سماعة بدز ٣، طابعة صور شاومي وضمان لمدة سنتين.

وستأتي ساعة Xiaomi Watch S1 Active بسعر ٦٩٩ ريالًا وساعة Xiaomi Watch S1 بسعر ٨٨٩ ريالًا وستتوفر قريبًا بالمملكة كما ستأتي سماعة Xiaomi Buds 3T Pro بسعر ٤٩٩ ريالًا وسماعة Xiaomi Buds 3T بسعر ٣٩٩ ريالًا وستتوفر قريبًا بالمملكة.