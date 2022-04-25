أكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال، مثل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني.

🗣 سعود الصرامي: "دياز" هو نسخة مكررة من المدرب الإيطالي "كارلو أنشيلوتي" ونجاحاته متوقعة لتوفر الإمكانيات .

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/80wWzsgCmJ

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 24, 2022

وقال الصرامي في برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: ” قصة دياز تُشبه كثيرًا قصة أنشيلوتي، أنشيلوتي كان يدرب إيفرتون الإنجليزي وغير سعيد مع الفريق وكان يعاني الهبوط، ترك إيفرتون وانتقل لـ ريال مدريد والآن ينافس على لقب الدوري الإسباني ومتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا”.

أوجه التشابه بين رامون دياز وأنشيلوتي

وأضاف: “الآن رامون دياز كان يعاني مع النصر الإماراتي، وجاء إلى الهلال وحقق نجاحات متوقعة ويقود الفريق بشكل جيد في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك، وسيواجه الفيحاء في نهائي الكأس للظفر باللقب، وكل هذه النجاحات تحققت بفضل تواجد الإمكانيات”.

يذكر أن الهلال كان ضمن التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كما نجح دياز في قيادة الهلال للفوز في 12 لقاء والتعادل في مباراة في آخر 13 لقاء تولى فيهم قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.