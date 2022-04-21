كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي 2022م.

مختلف التخصصات:

وأوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى بندر الحربي أن العيادات الخارجية شهدت تسجيل حوالي 138,303 مواعيد في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الحربي إلى أن أقسام الطوارئ سجلت 38959 زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء أكثر من 4 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان.

أفضل الخدمات:

وأكد في ختام تصريحه بأن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.