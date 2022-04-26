كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن استمرار العمل في 9 عيادات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 1433هــ .

وأوضح مدير إدارة خدمات العيادات الخارجية فيصل المطيري بأن العيادات تعمل في الفترة الصباحية من الساعة 10ص حتى نهاية شهر رمضان المبارك باستثناء يومي الجمعة والسبت، وأن يعود العمل فيها من الساعة 8 ص ابتداءً من يوم العيد.

وأشار إلى إن العيادات هي: التأهيل الطبي، صرف الدواء للحالات العاجلة الافتراضية، الأورام، أمراض الدم، الباطنية الخاصة، الباطنية الافتراضية، إجراءات العناية بالجروح، جراحة التجميل الطارئة، الحروق الطارئة.