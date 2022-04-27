أعلن الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، تكفل الجمعية بعلاج الطفل تركي بعد الحادث المؤلم الذي تعرض له.

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أسأل الله أن يعافي ويشافي ابننا تركي، ويؤسفني جدا عدم إنصافه وهو في هذه الحالة الحرجة، ستتكفل جمعية أسر التوحد بتكاليف علاجه وستتابع سير الرعاية الطبية له في الأيام القادمة”.

طرح حلول مستدامة

وأضاف “وبغض النظر عن الأسباب التي آلت للحادث المؤلم، آمل من الجهات المعنية التدخل الآن لإنقاذ تركي”.

كما دعا الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان من جهة ثانية إلى طرح الحلول المستدامة لما قد يتعرض له الآلاف من أقرانه (لا سمح الله) في حالات مشابهة ولا يجدون التأمين الصحي الكافي لتلقي الرعاية المطلوبة”.

وكان الطفل قد تعرض لحادث مروري تسبب في دخوله المستشفى لتلقي العلاج في حالة حرجة.

وناشد أبو عبدالله والد الطفل وزارة الصحة التدخل لعلاج طفله، وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هل يعقل يا وزارة الصحة، أن المستشفى الخاص لا يعالج تركي ولدي المصاب بـ التوحد بسبب أن نسبة الخطأ عليه ١٠٠٪ بتقرير المرور وان التامين لا يغطي وهو في حاله حرجة أرجو التدخل ومساعدة طفلي بصفة عاجله”.

الضمان الصحي يتدخل

وتفاعل مجلس الضمان الصحي مع تغريدة والد الطفل وقال “أهلا بك.. بإمكانكم تقديم شكوى ضد شركة التأمين لمعرفة المزيد من التفاصيل، من خلال الرابط:https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistICFInsured.aspx”.

الصحة تتفاعل

كما تفاعلت وزارة الصحة عبر حسابها الصحة_937 بقولها “لا بأس عليه إن شاء الله.. نرجوا تزويدنا بكافة المعلومات والتفاصيل عبر الرسائل الخاصة”.

وعلق حساب مطالب ومساندة التوحد بتغريدة قال فيها “يا وزارة الصحة من الجهل اعتبار تقرير المرور (صالح ويعمل به) في حالة حادثة ابننا تركي فهو من ذوي التوحد والمعروف أن الغالبية منهم لا يدركون الخطر، من العار والخزي عليكم كجهات رسمية (الصحة المرور المستشفى الخاص التأمين) أن توافقوا على ذلك وفي شهر التوعية بالتوحد أبريل!!.

دعوة لإعادة النظر في التقرير

وقال رائد بن طالب “الحمد لله على سلامته والله يقر عينك بشفائه المفروض تكوين لجنة من المرور ووزارة الصحة تضم دكاترة متخصصين في مجال التوحد لتوضيح الحالة وأن الطفل لا يدرك الخطر لكن تحميله نسبة الخطأ كاملة فهذا دليل أن كاتب التقرير لا يعي معنى اضطراب التوحد نرجو إعادة النظر في التقرير”.

وغرد مفرّج المسلم بقوله “يا وزارة الصحة هذا طفل يبحث عن سرير ليتلقى العلاج يأتي محملاً بإصابته باضطراب التوحد وأيضاً يعاني من إصابة نتيجة حادث.. فهو لا ذنب له ولا بحاجة لأن يحمل أعباء سوء تخطيط من شركة التأمين !”.