حذرت سفارة المملكة لدى أمريكا من عمليات نصب واحتيال باستخدام عناوينها.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة: إنها تحذر من عمليات احتيال ونصب باستخدام عناوينها، للاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.

مكالمات ورسائل:

وأكدت أن هذه المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، ليست صادرة منها أو الملحقية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية وبرامج إلكترونية لغرض النصب والاحتيال، والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

تحويل أموال:

وشددت السفارة على أنها لا تقوم بطلب من المواطنين بتحويل مبالغ مالية لها، أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، مشددة على أن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا للاختصاصات المحددة، في حال طلبهم للخدمة عبر الأقسام والقنصليات التي تتبع لها.