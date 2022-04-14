أصدرت سفارة المملكة في الفلبين تنويهاً للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر؛ نظراً لما تشهده جمهورية الفلبين حالياً من ظروف مناخية بسبب إعصار ميجي.

أرقام للتواصل:

وطالبت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر المواطنين في حالة الطوارئ التواصل معها عبر أرقام التواصل الخاصة بالسفارة.

إعصار الفلبين:

وأودت حوادث انزلاق تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي بحياة 115 شخصًا على الأقل في الفيليبين، بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وما زال العشرات في عداد المفقودين، وأجبرت العاصفة وهي الأقوى التي تضرب الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح من منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء.

ودمرت العواصف الأراضي الزراعية، وأضرت بصيادي الأسماك وجرفت المنازل، وغيرت معالم المنطقة.