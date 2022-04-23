اشتكى مواطن من تحميله مسؤولية حادث النخلة التي سقطت على مركبته أثناء سيرها في أحد طرق الرياض بسبب الرياح الشديدة.

تفاصيل حادث النخلة

وكانت السيارة تسير في المسار المجاور إلى الجزيرة الوسطى في الطريق حيث اشتدت الرياح لدرجة اقتلاع النخلة من الأرض وسقطت فوق السيارة.

وأعلن صاحب المركبة نجاته من حادث النخلة لكنه تساءل عن سبب تحميل شركة نجم له لكافة التلفيات بنسبة 100% بالقول : سؤالي إلى نجم لماذا تم تحميلي الخطأ بنسبة 100٪ ؟!

المرور ونجم يردان

ورد حساب نجم يهتم بالقول: يمكنك تقديم اعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وقوعه عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال الرابط فيما رد المرور السعودي بالقول إنه سيتم التواصل معه عبر الرسائل الخاصة.