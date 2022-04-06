أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مساء أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان، وذلك بكلمات مؤثرة وراقية نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت فواخرجي عبر حسابها منشوراً طويلاً مؤثراً وصفت فيه حالة الانفصال، قائلة “قلبي كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..”.

انفصال رغم الحب:

كما اعترفت سلاف فواخرجي بحبها لزوجها قائلة “لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني حاولت.. وأنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب.. وكنتُ طفلة تحبو.. أمام جبل مهما حاولت”.

كما طلبت السماح من رمضان على أخطائها وتقصيرها، كاتبة “سامحني إن كنتُ أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء”.

انفصال:

وأضافت ضمن رسالتها المطولة “وائل صديقي.. أبو الحمزة وعلي.. شكرا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين”، كما ختمت الفنانة السورية إعلانها بوسم “انفصال”.

يذكر أن سلاف ورمضان مرتبطان منذ عدة سنوات، ولديهما ولدان.

سلاف ولدت ونشأت في محافظة اللاذقية، والدها الناقد السينمائي محمد سليم فواخرجي ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب، لديها أخ يكبرها سنا اسمه أشرف يعمل في دبي وأخت غير شقيقة تسمى نهى يوسف معلا وقد توفيت عام 2016.

وتخرجت من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق عام 1998، كما أنها درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل في عام 2017 عادت للجامعة مرة أخرى لتعلم اللغة “الآرامية – السريانية” بالمعهد العالي للغات بجامعة دمشق

مسيرتها الفنية:

وبدأت سلاف فواخرجي مسيرتها الفنية عندما كانت تدرس في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث رشحها المخرج ريمون بطرس لكي تؤدي دورًا في فيلم “الترحال” وقد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الدور الذي جعل المخرج عبد اللطيف عبد الحميد يعرض عليها أن تقدم دورًا رومانسيًا في فيلمه “نسيم الروح”. بعدها، توالت أعمالها الفنية في الدراما التلفزيونية والسينما وأصبح اسمها لامعًا في عالم الفن والتمثيل.

حياتها الأسرية:

وتزوجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وكانت في السنة الرابعة وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدان هما حمزة وعلي وقد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء.