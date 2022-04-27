تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها الـ63، فيما يواصل الجيش الروسي تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية وتحرير دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي آخر التطورات، قال مساعد لرئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت اليوم الأربعاء مصنع آزوفستال للصلب الذي يتحصن فيه مقاتلون وبعض المدنيين في المدينة الجنوبية، مضيفاً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن محاولة إجلاء المدنيين من ماريوبول اليوم.

قصف مستودع أسلحة

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها من طراز “كاليبر” أصابت مستودع أسلحة في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا يضم أسلحة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، مضيفة أن قواتها الجوية دمرت 59 هدفاً عسكرياً أوكرانياً الليلة الماضية.

وقبلها، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استولت على عدة قرى في المناطق الشرقية، في إطار العملية التي تنفّذها موسكو للسيطرة على منطقة دونباس. وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من فيليكا كوميشوفاخا وزافودي في منطقة خاركيف وسيطرت على زاريتشني ونوفوتوشكيفسك في منطقة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن أوكرانيا ما زالت تسيطر على معظم مجالها الجوي، مضيفة أن روسيا فشلت في تدمير القوات الجوية للبلاد بشكل فعال أو كبح دفاعاتها الجوية.