عاد النجم سلطان الغنام للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل استئناف المنافسات الرياضية.

سلطان الغنام يعود للمشاركة

وكان سلطان الغنام قد غاب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة أبها ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري بتمزق حاد في أربطة مفصل القدم الجانبية.

وشارك سلطان الغنام في تدريبات النصر الجماعية مؤخرًا، قبل أن يلعب لمدة 45 دقيقة في مباراة العالمي الودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالأمس، للمرة الأولى منذ إصابته في فبراير الماضي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق بالأمس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم العالمي عن طريق أندرسون تاليسكا، وتعادل أحمد الغامدي.

النصر في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

وستكون أول مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد فترة التوقف الحالية، يوم 6 مايو المقبل، أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.