في موقف إنساني يعكس قيم التواضع في أبهى صوره قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رأس أحد المسنين في الحرم المكي.

صاحب السمو الملكي الأمـير #سلطان_بن_سلمان بن عبدالعزيز

المستشار الخاص لـ#خادم_الحرمين_الشريفين

في الحرم المكي قبل قليل معتمراً

ومع أحد المعتمرين مقبلاً رأسه ..

الله يطول عمرك يابو سلمان ❤️ pic.twitter.com/pPmGf9QVsf

— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) April 9, 2022

ووثق المقطع المشهد الإنساني حيث كان المسن يجلس على الكرسي وحين سلم عليه الأمير سلطان هم بتقبيل يد الأمير لكن الأمير سحب يده وانحنى على رأسه مقبلاً إياها.

تواضع سلطان بن سلمان

وأشاد العديد من المواطنين بتواضع الأمير سلطان مؤكدين أنه ورث هذه الأخلاق الكريمة من والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.