تمكن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، من تسجيل هدف التعادل أمام الشباب عند الدقيقة 72.

سلمان الفرج يسجل هدف التعادل:

ويلعب الهلال ضد الشباب الآن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد سجل هدف التعادل في شباك الهلال عند الدقيقة 63 من ركلة جزاء عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيغا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة بعد هدف بانيغا، ونجح سلمان الفرج في تسجيل هدف التعادل من تسديدة صاروخية، لتشتعل المباراة بحثًا عن إحراز هدف جديد.

الفريقان يسعيان لخطف التأهل:

ويسير الهلال بشكل مميز مؤخرًا مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وحقق سلسلة انتصارات متتالية، ليشعل المنافسة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينتزع الوصافة من الشباب والنصر.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع مدربه الجديد الروماني ماريوس سوموديكا في تحقيق انطلاقة مميزة، والإطاحة بالزعيم، أملًا في التأهل إلى نهائي كأس الملك والمنافسة على اللقب.