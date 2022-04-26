رد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، على سؤال بشأن حكم تخصيص العشر الأواخر وخاصة ليلة سبع وعشرين بالعمرة.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء

(ما حكم تخصيص العشر الأواخر وخاصة ليلة سبع وعشرين بالعمرة ؟) pic.twitter.com/L5NhPJRm8o

— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 26, 2022

تصور خاطئ:

وأكد سماحة المفتي، عبر فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن هذا تصور خاطئ؛ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقيد بيوم من الأيام مما يدل على أن كل ليالي العشر محل العمرة.