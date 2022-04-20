استهل سهم الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”، أولى جلسات تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، بارتفاع نسبته 30% عند سعر 26 ريالاً، متصدراً ارتفاعات السوق.

تصدر أحجام التداول:

وتصدر السهم قيم وأحجام التداول بنحو 195.56 مليون ريال عبر التداول على 7.59 مليون سهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.58% ما يعادل 78.8 نقطة عند مستوى 13584.37 نقطة في مستهل التعاملات.

إدراج أسهم سهل:

وبدأ إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل” في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك برمز تداول 1183 وبالرمز الدولي SA15HG50IFH7، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.