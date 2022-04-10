تحدث الأمير والملحن أحمد بن سلطان سهم، عن رأي والده الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- بشأن دخوله مجال الفن والتلحين.

وأجاب سهم على سؤال الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج “مراحل” حول موقف والده، وهل الأمير سلطان غض البصر أم بارك الأمر؟ قائلاً إنه سمع عن والده القول بأن الفنون مفتاح الحضارات.

الفنون مفتاح الحضارات

وأضاف سهم في رده: ” لقد مررنا في مجتمع كانت طبيعته كذا، والحمد لله الآن هذه الشوائب بدت تزول تدريجياً، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، مضيفا: سمعت كلمة الفنون مفتاح الحضارات منه الله يسكنه الجنة.

وقال سهم إنه يعتبر نفسه محظوظاً بأنه ابن الأمير سلطان، قائلاً: أكبر نعمة وهبها الله لي أني كنت ابن هذا الرجل.

وتحدث الأمير الفنان أحمد بن سلطان عن النادي الذي يفضله بعد الهلال وقال إنه نادي الاتحاد.

المستمع أصبح أصعب مما نتخيل

وفي ختام الحلقة قال الأمير والملحن أحمد بن سلطان سهم: أتمنى أكون عند حسن ظن الجميع.. والمستمع أصبح أصعب مما نتخيل”.