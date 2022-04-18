أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 50.75 نقطة ليقفل عند مستوى 13733.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

أكثر الأسهم تداولًا

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسلاك، والغاز، وسليمان الحبيب، وبروج للتأمين، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربية، والأبحاث والإعلام، وأسمنت العربية، وبترو رابغ، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.11% و 4.08% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأماك، والإنماء، وأكوا باور، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 20.56 نقطة ليقفل عند مستوى 24214.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1641 صفقة.