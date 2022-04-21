أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 134.14 نقطة ليقفل عند مستوى 13534.40 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والخريف، وسهل، وبن داود، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تنمية، والعقارية، والوطنية، والبلاد، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.85% و 5.61% .

فيما كانت أسهم شركات سهل، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والدواء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سهل، والراجحي، والدواء، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 103.71 نقاط ليقفل عند مستوى 23890.45 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1644 صفقة.