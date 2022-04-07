أكد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب أن فريقه جاهز لتحقيق نتائج إيجابية ببطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب يواجه مومباي سيتي غدًا

ويستعد الليث غدًا الجمعة لمواجهة نادي مومباي سيتي الهندي في الجولة الأولى بدور المجموعات من البطولة.

وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي: “أحترم جميع الأندية وسوف أطلب من اللاعبين في غرفة الملابس القتال داخل الملعب وأن يكون هدفنا الانتصار ونريد تحقيق بداية موفقة”.

وأضاف مدرب الليث: “صحيح أنني جئت متأخرًا للنادي لكنني سعيد بتواجدي مع الفريق وأنا أمتلك لاعبين على جودة عالية وأثق فيهم جميعًا لتقديم أفضل مستويات في البطولة خصوصًا أننا لم نتأهل للبطولة منذ وقت مضى، ونسعى للظهور بصورة ممتازة”.

مجموعة الليث آسيويًا

يتواجد الليث بالمجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا مع أندية ” الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية ومومباي سيتي الهندي”.