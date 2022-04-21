أكد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب على أن مواجهة نادي مومباي سيتي الهندي مساء الغد الجمعة في دوري أبطال آسيا ستكون صعبة للغاية.

تعليق سوموديكا

وتحدث مدرب الشباب في المؤتمر الصحفي قائلًا: ” هذه هي مباراة الشباب الثانية مع مومباي سيتي وتختلف كثيرًا عن المواجهة الأولى، ولن تكون سهلة وعلينا أن نحقق النقاط الثلاث.

وأضاف مدرب الشباب: “تأهلنا إلى الدور المقبل بنسبة كبيرة لكن كرة القدم بها اعتبارات مختلفة وسوف نسعى بكل تأكيد للفوز للتأهل بصدارة مطلقة”.

وتابع مدرب الشباب: “هدفي واستراتيجتي منح الفرص لجميع اللاعبين من أجل المشارة بقوة وإظهار ما يملكون من قدرات، وعبدالله الجوعي عندما وجد الفرصة تألق”.

الشباب في الصدارة

ويتواجد الشباب في صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.