أكد الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن ضرورة تحقيق الفوز في الجولة الرابعة آسيويًا ضد نادي القوة الجوية العراقي.

مدرب الشباب يؤكد على ضرورة الفوز:

وقال مدرب الشباب، في المؤتمر الصحافي قبل مباراة فريقه ضد القوة الجوية العراقي، عن تطلعاته من مواجهة الغد: “نبحث عن الفوز ضد القوة الجوية، والحصول على نقاط المباراة من أجل تأمين الصدارة، والتأهل للمرحلة المقبلة آسيويًا”.

وتحدث الروماني سوموديكا، عن تعادل الشباب ضد القوة الجوية في المباراة الماضية، قائًلا: “كنا نعاني من إضاعة الوقت في المواجهة الماضية، ولذلك طالبت من اللاعبين الاستمتاع باللعبة، وأخبرهم بأنها بطولة قارية وعليهم تقديم كل ما لديهم داخل الملعب”.

الشباب ضد القوة الجوية:

وتقام مباراة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، غدًا الاثنين في تمام الساعة الحادية والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.