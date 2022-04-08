يأمل المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا.

سوموديكا يبحث عن الفوز الأول

ويسعى سوموديكا لتدوين اسمه في سجل المدربين الذين نجحوا في تحقيق انتصار واحد على الأقل مع الشباب في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث شارك الفريق في 9 نسخ سابقة وقاده 12 مدربًا.

ويُعد المدير الفني البرتغالي هومبيرتو كويلهو الوحيد الذي قاد الشباب في مباراتين، وفشل في تحقيق الفوز، فيما يُعد عبداللطيف الحسيني الأكثر نجاحًا، حيث درب الفريق في 3 مباريات، وفاز فيهم جميعًا.

وقاد البلجيكي ميشيل برودوم، الشباب في 10 مباريات بدوري أبطال آسيا، وفاز 6 مرات، مقابل 4 انتصارات للبرتغالي جيمي باتشيكو في عدد المواجهات ذاته، ويأمل سوموديكا في السير على نهجهم في المسابقة القارية.

الشباب في دوري أبطال آسيا

ويعود الليوث للظهور في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ خروجه من مرحلة المجموعات في عام 2015، ويطمح لاستعادة بريقه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الشباب مشواره في دوري أبطال آسيا 2022 بمواجهة مومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويطمح الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.