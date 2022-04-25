ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز منذ قدوم المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا، ما رفع سقف طموحات الجماهير.

العودة لتدريب الشباب:

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع سوموديكا نهاية الشهر الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم؛ خلفًا للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، حيث عانى الليوث معه من تذبذب الأداء والنتائج.

وسبق أن قاد المدرب صاحب الـ51 عامًا، الشباب في 30 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق معه نتائج مميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يتألق مع سوموديكا:

وبدأ سوموديكا مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالخسارة بصعوبة ضد الهلال بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ولكن قدم الليوث أداء أفضل وظهرت بصمته سريعًا.

وقاد المدرب الروماني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في 5 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ونجح في تحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليقوده إلى دور الـ16 في صدارة مجموعته قبل الجولة السادسة.

وأكدت تقارير إعلامية أن الإدارة الشبابية برئاسة خالد البلطان تسعى لتمديد عقد سوموديكا، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق معه، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.