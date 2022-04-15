كشفت إحدى السيدات أنها ابتكرت لنفسها عملًا جديدًا وغريبًا من نوعه، فهي محترفة في اختراع أسماء مبتكرة للأطفال، وكشفت أن العملاء يدفعون لها ما يصل إلى 30 ألف دولار (112.5 ألف ريال سعودي) ليجدوا اللقب المثالي لطفلهم.

وأسست تايلور همفري، 33 عامًا، من نيويورك، شركة What’s in a Baby Name، وهي شركة استشارية تقدم كل شيء بدءًا من قوائم الأسماء استنادًا إلى إجابات الوالدين على استبيان وحتى الخدمات الكاملة لاستقبال الطفل.

وتبدأ خدماتها بدءًا من 1500 دولار، لكن يمكن أن يكلفك تسمية طفلك آلافًا أخرى إذا أردت اختيار اسم يلائم في رونقه وفخامته اسم علامة تجارية مستقبلية، بحسب صحيفة The New Yorker.

ومن ضمن مهام عمل تايلور استخراج شجرة العائلة لكلا الأبوين لمدة تصل إلى 100 عام للبحث عن أكثر الأسماء الجميلة فيها؛ وذلك من أجل العثور على الاسم المثالي.

وساعدت في تسمية أكثر من 100 طفل العام الماضي، ولا يقتصر الأمر على وجود عملاء من الولايات المتحدة بل إنها ساعدت في تسمية 50 طفلًا فرنسيًا وبريطانيًا.

العثور على الإلهام

وقالت تايلور: أسماء الأطفال الأكثر شهرة علامة منبهة لقيمنا الثقافية وتطلعاتنا، لكن البحث عن أسماء جديدة يتطلب مراقبة كل شيء، من الأسماء الموجودة في نهايات الأفلام إلى لافتات الشوارع.

كما أنها تتبع قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لملاحظة الأسماء التي تشهد انخفاضًا حادًا.

بداية مهنة اختراع أسماء مبتكرة للأطفال

وبدأ الأمر بحساب على إنستقرام في عام 2015، شاركت فيه أروع أسماء الأطفال وأكثرها حداثة وندرة، لتجد أن الناس بدأوا في مراسلتها ليسألوها ماذا يجب أن يسموا أطفالهم، وكانت تشعر بالإطراء الشديد، إلى أن اكتشفت أنها يمكن أن تحول الطلبات إلى عمل متخصص.