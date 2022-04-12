يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نتائجه القوية، نحو اللقب الخامس في دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات الآسيوي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بثلاثية نظيفة على حساب الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، فيما تفوق على الشارقة في الافتتاح.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه، يوم الجمعة 15 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.

تاريخ مواجهات الهلال واستقلال دوشنبه:

وسبق وتواجه الهلال ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في مواجهتين خلال العام الماضي، حيث يحمل ذكري جيدة لـ الزعيم، بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا لـ المرة الرابعة في تاريخه.

وحقق الهلال الفوز في مباراة الذهاب في المجموعة الأولي على ملعبه بثلاثة أهداف لـ هدف، فيما تمكن استقلال دوشنبه من الانتصار في المواجهة الثانية بـ أربعة أهداف لهدف، وبالتالي تكون المواجهات متساوية بين الفريقين.

ترتيب المجموعة الأولى:

ويحتل نادي الهلال صدارة المجموعة الأولى، حيث وصل للنقطة السادسة، فيما يأتي الشارقة في المركز الثاني بـ ثلاث نقاط، وبنفس الرصيد يحل الريان في المركز الثالث، بينما يأتي استقلال دوشنبه بدون رصيد في المركز الأخير.