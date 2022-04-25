يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي السد القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الفيصلي ضد السد:

ومن المقرر أن تقام مباراة الفيصلي ضد السد القطري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 إبريل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد، مباراة الفيصلي ضد السد القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفيصلي ضد السد القطري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت فعالياتها أمس.

سيناريو التأهل إلى دور الـ 16:

ويمتلك الفيصلي ثلاث سيناريوهات من أجل الصعود إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، حيث يظل العنابي متصدرًا لمجموعته حتى الآن، رغم التعادل مع الوحدات.

ويتمثل السيناريو الأول في فوز الفيصلي على السد القطري في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث سينفرد العنابي بصدارة مجموعته، ويتأهل كأول المجموعة.

وفي حالة التعادل مع السد القطري سيصل إلى النقطة العاشرة، وبالتالي سينتظر نتيجة مباراة نسف قرشي، في حالة تعادله أو خسارته سيضمن المركز الأول.

سيناريو صعب لـ العنابي:

وفي حالة فوز نسف قرشي، سيصعد الفريق الأوزبكي كأول المجموعة، وبالتالي سينتظر الفيصلي نتائج ثواني المجموعات من أجل معرفة مصيره في الصعود.

وتأتى آخر حالة، تتمثل في خسارة الفيصلي ضد السد القطري مقابل خسارة الفريق الأوزبكي من الوحدات، وبالتالي سيصعد العنابي إلى دور الستة عشر كأول المجموعة.