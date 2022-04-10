سيخوض فريق التعاون مباراة مهمة اليوم أمام نادي باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية بدور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

سيناريو 2020 المميز يداعب سكري القصيم، حيث يطمح الفريق للفوز في ثاني مباراة له بدور المجموعات كما فعل قبل عامين بحصده 6 نقاط في أول مباراتين بدور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان سكري القصيم فاز على الدحيل القطري في الجولة الأولى من نسخة 2022، ويطمح للحصول على النقطة السادسة اليوم بالفوز على باختاكور.

مدرب التعاون يؤكد على أهمية المباراة

وفي وقت سابق، قال الهولندي جون بروم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ التعاون: إن فريقه يحترم نادي باختاكور الأوزبكي، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث بروم في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باختاكور قائلًا: “انتصارنا على الدحيل دافع لنا لمواصلة العمل والبحث عن النقاط الثلاث، وفريقي لا يعاني من ضعف لياقي، وكل الاختبارات والأجهزة التقنية تؤكد ذلك”.

وأضاف بروم: “باختاكور فريق قوي ويملك أدوات جيدة، ولكننا إذا احترمنا الخصم سنفوز”.