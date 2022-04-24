يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتجاوز عقبة باختاكور الأوزبكي، وإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2022.

سكري القصيم في مواجهة صعبة

ويلعب التعاون ضد باختاكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الترتيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور بـ3 نقاط.

التعاون يسعى لتكرار التأهل

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هزيمة كبيرة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4/3، ليدخل مباراته المقبلة ضد باختاكور الأوزبكي بفرصة واحدة فقط، وهي الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.

ويأمل سكري القصيم تكرار سيناريو دوري أبطال آسيا 2020، عندما خسر بسداسية دون رد أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الخامسة، لينتفض بالمباراة الأخيرة ويفوز على الدحيل، ويتأهل كوصيف بـ9 نقاط.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون سيصل رصيده إلى 10 نقاط، ما يرجح كفته في الصعود إلى دور الـ16 ضمن أفضل 3 فرق في المركز الثاني بالخمس مجموعات.