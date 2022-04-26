أظهر مقطع فيديو تساقط البرد وجريان للسيول في بيشة عصر أمس الاثنين.

تساقط تاريخي للبرد في بيشة عصر اليوم الاثنين 24 رمضان 1443

تصوير إبراهيم الحليو pic.twitter.com/VnDa2KQkH4 — وليد سليمان الحقيل (@walmoon) April 25, 2022

وعلق الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل على المقطع بقوله: “تساقط تاريخي للبرد في بيشة عصر (اليوم) الاثنين 24 رمضان 1443هـ”.

توقعات الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.