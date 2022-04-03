وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 طنًا من التمور لليوم الأول من شهر رمضان على سفر الإفطار بالمسجد الحرام.

تمور منزوعة النواة

وأوضح مدير وحدة السفر الأستاذ إبراهيم الحجيلي، بأن الـ 20 طنًا من التمور المُوَزعين على قاصدي بيت الله الحرام منزوعة النواة وذلك لضمان نظافة المسجد الحرام، بالإضافة إلى منح 20 ألف سفرة وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر .

وجاءت هذه الجهود وفق توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.