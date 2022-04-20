أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية المنصة التفاعلية بعدة لغات عالمية.

منصة تفاعلية:

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية دلال بنت عبد العزيز فلاته أن المنصة التفاعلية تستهدف القاصدات غير الناطقات باللغة العربية وتحتوي على القرآن الكريم والإمساكية وصفة العمرة بالإضافة إلى المكتبة الرقمية وروابط مهمة لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية والأوردية والفرنسية.

توجيهات السديس:

وتأتي هذه المنصة تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نحو تجويد المنظومة النسائية والارتقاء بها بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في إيصال رسالة الحرمين المباركة للعالم أجمع.