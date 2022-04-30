وثق مقطع فيديو شاب سعودي يبيع الطعام والبطاطس أمام أحد المراكز التجارية في تبوك، يتحدث مع أحد موظفي أمانة تبوك.

وقال الشاب في المقطع: ” أنا أترزق الله يا أخي علمني أنا منين أصرف على أهلي مصاريف إيجار وكهرباء أنا المسؤول عن البيت .. وخير ورا خليني أترزق الله بالحلال”.

#قروب_اهل_تبوك امانة منطقة #تبوك تحاول ايقاف احد البائعه من الشباب السعوديين وشاب سعودي يرد ب " انا سعودي وجاي اشتغل بالحلال " #رمضان #ختمة_الحرم pic.twitter.com/1wWGTlp1Ni — قروب اهل تبوك (@Tabuk1435) April 29, 2022

وتابع موجهاً حديثه لموظف أمانة منطقة تبوك طلب منه عدم البيع المتجول لأن النظام يمنع ذلك : “أنا سعودي حيك على ولد البلد كنا جامعيين يا أخي”.

من جهتها، أصدرت أمانة تبوك بياناً توضيحياً قالت فيه أنه “إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجولة الرقابية التي قام بها المختصون بأمانة منطقة تبوك على أحد مواقع الباعة الجائلين، عليه تود الأمانة أن توضح بأن الجولة جاءت استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من أضرار على صحتهم نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعداد الوجبات الغذائية”.

وأضافت: “قامت الأمانة بمهامها الرقابية اللازمة والتعامل مع المخالفات المرصودة بما يضمن حماية أفراد المجتمع ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة”، كما تؤكد حرصها واهتمامها بالباعة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يمكنهم من كسب رزقهم بالطرق السليمة مع المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.