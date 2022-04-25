تشهد بعض مناطق المملكة حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

الرياح الهابطة من السحب الركامية من القوة بمكان أنها تستطيع أحياناً أن تبلغ 170كم في الساعة. pic.twitter.com/Zffmjh2pFY

— أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 24, 2022

وفي هذا السياق، نشر عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مقطع فيديو، عبر حسابه في تويتر، أظهر تأثير الرياح العاتية على الطرق السريعة في المملكة.

وبيّن المقطع، شاحنة عملاقة تترنح على الطريق بفعل تأثير رياح مراويح الربيع، التي تنشط في عدة مناطق بالمملكة في مثل هذا الوقت من العام.

مراويح الربيع:

وفي وقت سابق، قال المسند عن شدة الرياح في فصل الربيع: “في مراويح الربيع تتشكل بإذن الله (الرياح الهابطة)، وحقيقتها أن الحرارة المرتفعة آخر النهار ترفع الهواء والرطوبة إلى أعلى فتتكثف السحب”.

وأضاف المسند: “عندما تصل (الرياح الصاعدة) إلى قمم المزن الركامي حوالي 10 كم يبرد الهواء ويكون كثيفًا ثقيلًا فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحيانًا 100كم/ ساعة”.

وختم د. عبدالله المسند بقوله: “وربما تبلغ 170كم/ ساعة فتضرب الأرض بشدة مثيرة للغبار مؤثرة سلبًا على الممتلكات، وقد تقلب الشاحنات المقطورة لسرعتها”.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس يوم أمس الأحد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.