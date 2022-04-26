وثقت “المواطن” بالفيديو والصور أجواء محافظة النماص شمال منطقة عسير حيث شهدت المحافظة اليوم هطول الأمطار المصحوبة بزخات البرد ما أدى إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

أمطار النماص اليوم

ودفعت الأجواء الحلوة الأهالي إلى الخروج والتنزه تحت زخات المطر فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم وتحمل بشائر الخير العميم.

وكانت عدة محافظات في منطقة عسير شهدت هطول الأمطار الغزيرة وتساقط البرد ضمن الحالة الجوية التي تشهدها عدة مناطق خلال هذه الأيام ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.