تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج على الهواء مباشرة حين مد يده لمصافحة شخص لم يكن موجودًا بعدما ألقى خطبة وسط جموع من مؤيديه.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

وبحسب المقطع المتداول بكثافة على حسابات التواصل الأمريكية فقد أنهى الرئيس الأمريكي خطابة بقوله “: حفظ الله أمريكا ” ثم التفت يمينًا ليصافح شخصًا فيما لم يكن هناك أي شخص على الجانب الآخر.

واستدار الرئيس الأمريكي وبدت عليه علامات الارتباك ولم يجد من يساعده في الخروج من هذا المأزق.

أخطاء جو بايدن المتكررة

ومنذ توليه رئاسة أمريكا سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية الضوء على زلات لسان الرئيس الأمريكي حيث كثيرًا ما يخطئ في أسماء الدول والقادة والأماكن حتى داخل الولايات المتحدة ذاتها.

وأصبحت مواقف الرئيس الأمريكي مثار انتقاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يستغل كل فرصة لشن هجوم عليه.