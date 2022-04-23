هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على السيل الصغير شمال محافظة الطائف فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الغزيرة.

أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد على السيل الصغير شمال #الطايف_الان pic.twitter.com/0EV9VePKun

— رحال الحجاز⛈️🌪️ (@LAST1991) April 23, 2022

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.